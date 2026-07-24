Odkomarzanie w Stargardzie i Międzyzdrojach

Weekendowe odkomarzanie w Międzyzdrojach. W Stargardzie akcje odkomarzania rozpoczną się po weekendzie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Kolejna akcja odkomarzania nad morzem. Tym razem w Międzyzdrojach.Zabiegi będą prowadzone przez cały weekend. Opryski odbywać się będą codziennie od 21 do niedzieli. Odkomarzanie odbywa się metodą zamgławiania termicznego.Wcześniej było to utrudnione ze względu na silny wiatr oraz wysoka wilgotność.------------------------------Po weekendzie rozpocznie się odkomarzanie StargarduAkcja będzie przeprowadzana między innymi w parkach: Chrobrego, Piastowskiego, Popiela, Zamkowego i Batorego, a także przy obwodnicy Staromiejskiej, w alei Spacerowej nad Iną wraz z zieleńcami przy bramie Wałowej.Opryski zostaną wykonane również na starym i nowym cmentarzu.Prace zaplanowano na poniedziałek, wtorek i środę, będą prowadzone od 21 do 2.