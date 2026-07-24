Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Podróbki pamiątek w Kolobrzegu

Region Antoni Stefański

KMP w Kołobrzegu
KMP w Kołobrzegu
Pamiątki z podróbkami zamiast wakacyjnych hitów? Taki towar znaleźli policjanci w dwóch sklepach w Dźwirzynie.
Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 180 produktów z oznaczeniami znanych marek – między innymi zabawki, figurki, klocki i akcesoria.

Teraz sprawdzają, czy były sprzedawane z podrobionymi znakami towarowymi. Za handel takimi produktami grozi grzywna, a nawet do dwóch lat więzienia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 3943 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od wczoraj oglądane 3878 razy)
  3. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od przedwczoraj oglądane 3691 razy)
  4. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3563 razy)
  5. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od wczoraj oglądane 3313 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]

Najnowsze podcasty