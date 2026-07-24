Podróbki pamiątek w Kolobrzegu

Pamiątki z podróbkami zamiast wakacyjnych hitów? Taki towar znaleźli policjanci w dwóch sklepach w Dźwirzynie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 180 produktów z oznaczeniami znanych marek – między innymi zabawki, figurki, klocki i akcesoria.Teraz sprawdzają, czy były sprzedawane z podrobionymi znakami towarowymi. Za handel takimi produktami grozi grzywna, a nawet do dwóch lat więzienia.