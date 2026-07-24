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"Zgubione dzieci to prawdziwa plaga"

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Zagubione dzieci na nadmorskich plażach to wciąż jedna z największych plag letniego sezonu. Każde takie zgłoszenie stawia na nogi wszystkie służby, a ratownicy natychmiast rozpoczynają dramatyczne poszukiwania w wodzie.
O tym, jak zachować się nad wodą wiedzą nawet najmłodsi.

- Staramy się mieć kontakt wzrokowy. - Zawsze widzimy, bo mamy taki charakterystyczny, babcia ma taki plecak - mówią dzieci

Ale wiedza to jedno, praktyka drugie. Dlatego plażowicze wciąż są świadkami takich scen.

- No troszkę to nie tak z rodzicami. - Ciarki przechodziły, jak to jedno dziecko zaginęło, później drugie dziecko - mówią plażowicze.

Piotr Wiliński, koordynator ratowników na świnoujskim kąpielisku przyznaje, że zgubione dzieci to prawdziwa plaga.

- Nieodpowiedzialność ludzka, nieświadomość rodziców. Dzieci chcą się kąpać, więc oni te dzieci do tej wody puszczają. Zostawiają je od siebie 20, 30, 50, 70 metrów. Wystarczy mrugnąć dwa razy więcej i to dziecko znika - mówi ratownik.

Wybierając się nad morze , pamiętajmy, że chwila nieuwagi, może kosztować życie.
Edycja tekstu: Natalia Chodań


Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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