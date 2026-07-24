Mają tylko 9 koni mechanicznych, a rozpędzają się nawet do 80-tki

W sobotę w Szczecinie odbędą się profesjonalne wyścigi gokartów. Na starcie pojawi się ponad 40 zawodników z całej Polski.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Organizator "Wojska Karting League" Damian Kuriata zapewnia, że fanów motorsportu czeka ryk silników, zapach palonej gumy i solidna dawka adrenaliny.- Na początku zawodnicy mają dwa treningi rozgrzewkowe, aby poznać mapę toru. Później są kwalifikacje, czyli walka o pozycję, a następnie jest wyścig, który trwa 30 minut. Myślę, że to jest 30 okrążeń - mówi Kuriata.Wydarzenie za każdym razem przyciąga coraz więcej kierowców. Na starcie zameldują się nie tylko juniorzy, ale i seniorzy.- Pierwsze zawody, które odbyły się 6 czerwca przyciągnęły 24 osoby, czyli zapełniły listę startową i już od następnych zawodów robimy kategorię Open, czyli dzielimy zawodników na grupy od 12 lat do 70 - dodaje organizator.Wyścigi odbędą się na torze przy Wojska Polskiego 237 w godzinach od 9 do 13. Wstęp dla kibiców jest wolny.