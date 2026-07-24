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Mają tylko 9 koni mechanicznych, a rozpędzają się nawet do 80-tki

Region Tomasz Domański

Fot. Dawid Witko (materiały organizatora)
Fot. Dawid Witko (materiały organizatora)
W sobotę w Szczecinie odbędą się profesjonalne wyścigi gokartów. Na starcie pojawi się ponad 40 zawodników z całej Polski.
Organizator "Wojska Karting League" Damian Kuriata zapewnia, że fanów motorsportu czeka ryk silników, zapach palonej gumy i solidna dawka adrenaliny.

- Na początku zawodnicy mają dwa treningi rozgrzewkowe, aby poznać mapę toru. Później są kwalifikacje, czyli walka o pozycję, a następnie jest wyścig, który trwa 30 minut. Myślę, że to jest 30 okrążeń - mówi Kuriata.

Wydarzenie za każdym razem przyciąga coraz więcej kierowców. Na starcie zameldują się nie tylko juniorzy, ale i seniorzy.

- Pierwsze zawody, które odbyły się 6 czerwca przyciągnęły 24 osoby, czyli zapełniły listę startową i już od następnych zawodów robimy kategorię Open, czyli dzielimy zawodników na grupy od 12 lat do 70 - dodaje organizator.

Wyścigi odbędą się na torze przy Wojska Polskiego 237 w godzinach od 9 do 13. Wstęp dla kibiców jest wolny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Fanów motorsportu czeka ryk silników, zapach palonej gumy i solidna dawka adrenaliny – mówi organizator "Wojska Karting League" Damian Kuriata.
Wydarzenie za każdym razem przyciąga coraz więcej kierowców. Na starcie zameldują się nie tylko juniorzy, ale i seniorzy.

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