Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nietypowy poród na szczecińskich Pomorzanach

Region Anna Klimczyk

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trzy dziewczynki i aż dwudziestu medyków na sali porodowej. Hania, Marysia i Zosia przyszły na świat w czwartek w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.
Miły dzień dla personelu medycznego, ale przede wszystkim dla rodziców

Miły dzień dla personelu medycznego, ale przede wszystkim dla rodziców

Rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski przyznaje, że to był wyjątkowy poród, ale też ogromne wyzwanie logistyczne.

- Dziewczynki w tej chwili przebywają pod opieką specjalistów z Kliniki Patologii Noworodka. Mogę tutaj powiedzieć, że dzieci, jak i mama, a także tata czują się dobrze. Poród trwał bardzo krótko, ponieważ wykonywane było cięcie cesarskie. Trwał dosłownie kilka minut - mówi Iżakowski.

Ciąża trojacza zdarza się statystycznie raz na 6400 porodów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski przyznaje, że to był wyjątkowy poród, ale też ogromne wyzwanie logistyczne

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 3943 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od wczoraj oglądane 3878 razy)
  3. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od przedwczoraj oglądane 3691 razy)
  4. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3563 razy)
  5. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od wczoraj oglądane 3313 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]

Najnowsze podcasty