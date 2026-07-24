Staw w Kijewie wysycha

Staw Kiełpiński wysycha coraz szybciej. Lustro wody w ciągu kilku tygodni obniżyło się tam blisko o metr.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaniepokojony sytuacją hydrologiczną na stawie Kiełpińskim. Na brzegu pojawiły się już nie tylko śnięte ryby ale także skorupiaki.Rzecznik RZGW Marek Synowiecki mówi, że może to być pochodna wielu czynników.- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że jest on dość mocno zdewastowany i nie pełni swojej roli, czyli nie zatrzymuje tej wody w tym Kiełpińskim Stawie, nie zapewnia odpowiedniej retencji, co w połączeniu z gwałtowną suszą i obniżeniem poziomu wód prowadzi do takiego efektu, jaki widzimy - tłumaczy Synowiecki.Sprawa jest też znana Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Szefowa RDOŚ w Szczecinie, Sylwia Jurzyk-Nordlöw nie wyklucza daleko idących konsekwencji w przyrodzie.- Zbiornik był sztuczny, stary, sprzed 100 lat zdaje się, że naciekł, wypłycał się, zarastał roślinnością przez ten czas. Wody teraz nie ma i dla właściciela stało się to taką tragedią, można powiedzieć ekologiczną czy nawet katastrofą.