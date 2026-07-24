Staw w Kijewie wysycha

Staw Kiełpiński wysycha coraz szybciej. Lustro wody w ciągu kilku tygodni obniżyło się tam blisko o metr.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaniepokojony sytuacją hydrologiczną na stawie Kiełpińskim. Na brzegu pojawiły się już nie tylko śnięte ryby ale także skorupiaki.
Rzecznik RZGW Marek Synowiecki mówi, że może to być pochodna wielu czynników.
- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że jest on dość mocno zdewastowany i nie pełni swojej roli, czyli nie zatrzymuje tej wody w tym Kiełpińskim Stawie, nie zapewnia odpowiedniej retencji, co w połączeniu z gwałtowną suszą i obniżeniem poziomu wód prowadzi do takiego efektu, jaki widzimy - tłumaczy Synowiecki.
Sprawa jest też znana Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Szefowa RDOŚ w Szczecinie, Sylwia Jurzyk-Nordlöw nie wyklucza daleko idących konsekwencji w przyrodzie.
- Zbiornik był sztuczny, stary, sprzed 100 lat zdaje się, że naciekł, wypłycał się, zarastał roślinnością przez ten czas. Wody teraz nie ma i dla właściciela stało się to taką tragedią, można powiedzieć ekologiczną czy nawet katastrofą.
Rzecznik RZGW Marek Synowiecki mówi, że może to być pochodna wielu czynników.
- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że jest on dość mocno zdewastowany i nie pełni swojej roli, czyli nie zatrzymuje tej wody w tym Kiełpińskim Stawie, nie zapewnia odpowiedniej retencji, co w połączeniu z gwałtowną suszą i obniżeniem poziomu wód prowadzi do takiego efektu, jaki widzimy - tłumaczy Synowiecki.
Sprawa jest też znana Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Szefowa RDOŚ w Szczecinie, Sylwia Jurzyk-Nordlöw nie wyklucza daleko idących konsekwencji w przyrodzie.
- Zbiornik był sztuczny, stary, sprzed 100 lat zdaje się, że naciekł, wypłycał się, zarastał roślinnością przez ten czas. Wody teraz nie ma i dla właściciela stało się to taką tragedią, można powiedzieć ekologiczną czy nawet katastrofą.
Edycja tekstu: Natalia Chodań