Prezydent podpisał ustawę łańcuchową

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.- To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło - powiedział Nawrocki.Karol Nawrocki, wetując poprzedni projekt nowelizacji w grudniu ubiegłego roku, uznał, że jest on przeregulowany i źle przygotowany. Teraz jego zdaniem jest on odpowiedni dla obywateli.- To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze veto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne - dodał prezydent.Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w kojcu zapewnienie bud dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.