Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Prezydent podpisał ustawę łańcuchową

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Prezydent Karol Nawrocki. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Prezydent Karol Nawrocki. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi.
Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.

- To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki, wetując poprzedni projekt nowelizacji w grudniu ubiegłego roku, uznał, że jest on przeregulowany i źle przygotowany. Teraz jego zdaniem jest on odpowiedni dla obywateli.

- To ważny projekt i cieszę się, że dziś po fundamentalnych zmianach mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze veto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne - dodał prezydent.

Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w kojcu zapewnienie bud dopasowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
Karol Nawrocki, wetując poprzedni projekt nowelizacji w grudniu ubiegłego roku, uznał, że jest on przeregulowany i źle przygotowany. Teraz jego zdaniem jest on odpowiedni dla obywateli.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 3963 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od wczoraj oglądane 3919 razy)
  3. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od przedwczoraj oglądane 3709 razy)
  4. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3608 razy)
  5. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od wczoraj oglądane 3538 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

24.07.2026
Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty