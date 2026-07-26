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Samochód wjechał w tłum w Berlinie. Trwa obława

Region Informacyjna Agencja Radiowa

EPA/CLEMENS BILAN
EPA/CLEMENS BILAN
Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników obchodów Christopher Street Day. To 21-letni Abdul B. Podejrzany, znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego, pozostaje na wolności.
Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 22 w parku Tiergarten, niedaleko Bramy Brandenburskiej. Biały pojazd po potrąceniu ludzi uderzył w drzewo. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, w środku nikogo nie było.

Burmistrz Berlina Kai Wegner podziękował służbom za szybką reakcję.

- Byliśmy świadkami zdarzenia, w którym potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną. Jest wielu rannych. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny berlińskiej policji i straży pożarnej, które szybko przybyły na miejsce. Natychmiast zaczęły udzielać pomocy poszkodowanym. Działania te trwają i od razu wszczęto dochodzenie, abyśmy mogli zatrzymać sprawcę lub sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości - mówi.

Policjanci prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.
Relacja IAR

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