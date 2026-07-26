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Pogodowy zwrot akcji. Lato jeszcze nie odpuszcza

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos
Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos
Po ciepłym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim czekają nas upalne dni. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą wysokie temperatury, które mogą utrzymać się nawet przez tydzień.
Klimatolog, prof. Bogdan Chojnicki wskazuje, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

- Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz - tłumaczy.

Natomiast dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że w związku ze zmianami klimatu coraz trudniej dokładnie prognozować pogodę na dłużej niż kilka dni.

- Prognozom możemy wierzyć do trzech dni. To, do czego powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, to po prostu okresy bardzo dynamiczne. Od chłodu po gorąco, od suszy po bardzo wilgotne momenty i one mogą następować po sobie znacznie szybciej niż dawniej - wyjaśnia.

Według obecnych prognoz najcieplejszym dniem tygodnia ma być czwartek - temperatura ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza.
Te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej - mówi klimatolog, prof. Bogdan Chojnicki.
Prognozom możemy wierzyć do trzech dni - tłumaczy dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

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