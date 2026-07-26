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Kanclerz reaguje na dramat w Berlinie. Padły mocne słowa

Region Informacyjna Agencja Radiowa

EPA/FADI YOUSEF
EPA/FADI YOUSEF
"To atak na nasze społeczeństwo" - tak kanclerz Niemiec Friedrich Merz skomentował zdarzenie, do którego doszło w sobotę w nocy podczas parady równości w Berlinie. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum w trakcie obchodów Christopher Street Day.
Trwa policyjna obława na 21-letniego Abdula B., podejrzewanego o udział w zdarzeniu.

"Jesteśmy otwarci i kochamy wolność - i będziemy tego bronić oraz to zachowywać" - napisał kanclerz Niemiec w mediach społecznościowych.

"Ten czyn zostanie zbadany, a osoby za niego odpowiedzialne będą ścigane z całą surowością" - zapewnił.

Kanclerz dodał, że jego myśli są z ofiarami i ich rodzinami, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Wydano list gończy za podejrzanym - mężczyzną, który znany jest służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego.

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