Niezwykłe stwory w Szczecinie. Dzieci narysowały swoje sny [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Czym jest Kraina Nigdyniewyspania i o czym śnią jej mieszkańcy - tego mogli się dowiedzieć najmłodsi Szczecinianie podczas warsztatów w galerii TWORZĘ SIĘ.

Jak przekonał się nasz reporter Antoni Stefański, nie tylko dobrze się bawili, ale też rysowali to, co wyobraźnia pokazuje w trakcie snu.



- Nikt lepiej niż Joanna Kulmowa nie opowie o tym niewyspaniu, więc czytaliśmy sobie dzisiaj ten wiersz, a teraz próbujemy zilustrować wyobraźnię Joanny Kulmowej. Przyszła wystawa, czyli galeria, zamieni nam się w dom otwarty, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak być razem - tłumaczyła Paulina Ratajczak z Galerii Tworzę się.



- Co narysowałyście? Powiedzcie - dopytywał nasz reporter.



- Lampuchę. Słonia. Stół. Kaczko-kota. Krzyślaka - odpowiadali uczestnicy warsztatów.



- Przygrywam na gitarze, czytam wiersze, spędzam z dzieciakami miło czas, rozmawiam z nimi, śmiejemy się z głupich żartów i generalnie robimy to, co z dzieciakami robi się najlepiej, czyli wygłupia - dodał muzyk Konrad Słoka.



Ilustracje stworzone przez dzieci zostaną wykorzystane na nowej wystawie galerii TWORZĘ SIĘ, inspirowanej twórczością Joanny i Jana Kulmów.