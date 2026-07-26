Pogodowy rollercoaster. Lekarze mówią o groźnych powikłaniach

Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób - wskazują lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji wirusowych u seniorów.

Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ podkreśla, że taka pogoda najbardziej wpływa na osoby starsze.



- Są one narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody. Dlatego powinny bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych - tłumaczy.



W Zachodniopomorskiem synoptycy najwyższą temperaturę zapowiadają na czwartek - ma być ponad 30 stopni.