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Pogodowy rollercoaster. Lekarze mówią o groźnych powikłaniach

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób - wskazują lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji wirusowych u seniorów.
Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ podkreśla, że taka pogoda najbardziej wpływa na osoby starsze.

- Są one narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody. Dlatego powinny bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych - tłumaczy.

W Zachodniopomorskiem synoptycy najwyższą temperaturę zapowiadają na czwartek - ma być ponad 30 stopni.
Osoby starsze są narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody - mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ

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