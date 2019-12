Rząd przekaże miliony na szczecińską Filharmonię

Ministerstwo Kultury będzie współfinansować szczecińską Filharmonię imienia Mieczysława Karłowicza.

Resort przekaże kolejne trzy miliony złotych dla tej instytucji. Umowę w tej sprawie, w Warszawie podpisali w środę minister Piotr Gliński i zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.- To przykład na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi działać ponad podziałami - mówił w "Samorządowej Przeplatance" radny PiS Leszek Duklanowski. - Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zwraca uwagi, kto jest w samorządzie. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości ważni są mieszkańcy, Polacy. Nie zwracamy uwagi na to, kto ma jakie poglądy. Uważamy, że trzeba dobrze robić dla Polski.To już druga dotacja Ministerstwa Kultury dla szczecińskiej filharmonii w kwocie 3 milionów złotych. Poprzednia była przekazana w 2017 roku.