Wenecka karuzela stanęła na placu Wolności w Świnoujściu, a to oznacza, że startuje tam jarmark bożonarodzeniowy.

Świąteczne przysmaki, ręcznie robione słodycze i świąteczne ozdoby - to wszystko będzie można kupić na stosikach. W programie są też koncerty, pracownia elfów i przedstawienia teatralne.Jarmark potrwa do 23 grudnia. Dzieci z weneckiej karuzeli będą mogły korzystać za darmo do 29 grudnia.