Miasto szuka chętnych do przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Wykonawca musiałby rozbudować scenę od strony widowni, rozebrać stare zadaszenia i wybudować nowe. Ponadto zakres prac obejmie przebudowę widowni, dróg dojazdowych, a także sieci elektrycznych, kanalizacyjnych i sanitarnych.W ramach modernizacji przewidziano też renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego.Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 23 stycznia 2020 roku.Teatr Letni im. H. Majdaniec, w Parku Kasprowicza, to miejsce dużych koncertów z udziałem gwiazd, uroczystości i imprez lokalnych, ale też zwykłych spotkań w niezwykłym otoczeniu. Początki tego obiektu sięgają lat 30. XX wieku. To wtedy wybudowana została pierwsza scena parkowa w formie drewnianej estrady z rzędami drewnianych ławek.Amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu architekta Zbigniewa Abrahamowicza w 1974 r. nadając mu obecny kształt z charakterystycznym łukiem nawiązującym swoją formą do Gateway Arch w Saint Louis architekta Eero Saarinena.W roku 2000 Teatr doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni, a także częściowego remontu pomieszczeń podscenia.W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec”. Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.