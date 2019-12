Jadłodzielnia działa, czyli "jedni przynoszą, drudzy zabierają" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sałatki, pierogi, ciasta i owoce, czyli to wszystko co zostało w lodówkach po świętach od rana mieszkańcy Szczecina przynoszą do Jadłodzielni.

To miejsce, w którym można zostawić nadmiar jedzenia, by podzielić się z potrzebującymi. Na miejscu panie, które ich obsługują dzielą smakołyki na równe porcje, by starczyło dla każdego.



- Stałem sie bezdomnym. Pierwszy raz tu jestem. Cenię ludzi, ze wspomagają jeden drugiego - powiedział mężczyzna odbierający jedzenie.



- Przyniosłam rybę po grecku, sałatkę, bo z sałatką "się rozpędziłam", krokiety, paszteciki... - wymieniała przyniesione produkty jedna z ofiarodawczyń.



- Przychodzili od rana. Jedni przynoszą, drudzy zabierają - dodała Mirosława Woźniak pracująca w Jadłodzielni.



Jadłodzielnia w Szczecinie działa już tylko w jednym punkcie, czyli przy ulicy Żołkiewskiego. W piątek otwarty będzie do godz. 17. To miejsce, w którym można zostawić nadmiar jedzenia, by podzielić się z potrzebującymi. Na miejscu panie, które ich obsługują dzielą smakołyki na równe porcje, by starczyło dla każdego.- Stałem sie bezdomnym. Pierwszy raz tu jestem. Cenię ludzi, ze wspomagają jeden drugiego - powiedział mężczyzna odbierający jedzenie.- Przyniosłam rybę po grecku, sałatkę, bo z sałatką "się rozpędziłam", krokiety, paszteciki... - wymieniała przyniesione produkty jedna z ofiarodawczyń.- Przychodzili od rana. Jedni przynoszą, drudzy zabierają - dodała Mirosława Woźniak pracująca w Jadłodzielni.Jadłodzielnia w Szczecinie działa już tylko w jednym punkcie, czyli przy ulicy Żołkiewskiego. W piątek otwarty będzie do godz. 17.