Nie będzie grabienia liści i odśnieżania alejek. Specjalne tabliczki w parkach

Zakład Usług Komunalnych chce chronić parkową faunę i florę - w szczecińskich parkach pojawią się informacje o wstrzymaniu grabienia liści, a w przypadku opadów śniegu nie będą także odśnieżane alejki.

Rozpoczął się montaż 250 tabliczek, które ostrzegać będą przed śliską nawierzchnią. Znajdą się one przy wejściach na teren parków. Wstrzymanie wszystkich tych prac pomoże przetrwać zimę nie tylko jeżom, ale również owadom.Zalegające liście rozkładając się dostarczają do gleby cenne składniki organiczne, utrzymują wilgotność podłoża, chronią przed ewentualnym przemarzaniem systemów korzeniowych. Koszt tabliczek wraz z montażem to około 30 tysięcy złotych.