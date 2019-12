Premiera "Futra z misia", komedii ze Szczecinem w tle [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kinowa premiera polskiej komedii kryminalnej z Przemysławem Sadowskim, Olafem Lubaszenką, Cezarym Pazurą czy Izą Miko - z wątkiem lokalnym - odbyła się w sobotę wieczorem w Szczecinie.

Zdjęcia ruszyły w czerwcu, Szczecin był filmowany w lipcu.





Współproducentką - oprócz Michała Milowicza - jest szczecinianka, a kilka scen kręcono w naszym mieście. Film o "przekręcie z podwójną kradzieżą" nawiązuje do polskich komedii z lat 90.- Starałem się stworzyć komedię - ja ją tak nazywam - sensacyjno-dialogową o zabarwieniu gangsterskim. Jest zachowany klimat naszych wcześniejszych filmów jak "Chłopaki nie płaczą". Szczecinianie odnajdą tu również trochę Szczecina - opowiada Michał Milowicz, współproducent.- Film kręcony był w Warszawie, Zakopanem i Tczewie, a wszystkie ostatnie zdjęcia kręcone były w Szczecinie w porcie, na bulwarach i w centrum handlowym. Jest oczywiście boss ze Świnoujścia, ale mieszka i pracuje w Szczecinie, bo nie chce być zależny od promów - dodaje Anna Siergiej, również współproducentka "Futra z misia".- Jestem jednym z dwóch policjantów, który podejmuje się arcytrudnej misji ukradzenia czego, co już zostało skradzione. Pozdrawiam słuchaczy Radia Szczecin - powiedział Przemek Sadowski.- To była lekka komedia, zdecydowanie warta obejrzenia ze względu na gwiazdorską obsadę i nasz, szczeciński akcent - oceniła jedna z uczestniczek premierowej projekcji.