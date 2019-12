PKP PLK przebudują dojazd do mostu w Kostrzynie [ZDJĘCIA]

Barki będą mogły łatwiej przepłynąć pod mostem kolejowym w Kostrzynie. PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują dojazd do mostu.

W poniedziałek w tej sprawie podpisano w Szczecinie porozumienie o współpracy pomiędzy PKP PLK a Wodami Polskimi, które także są zainteresowane inwestycją ze względu na ochronę przeciwpowodziową, jak mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś.- My w ramach poprawy warunków funkcjonowania lodołamaczy, a jednocześnie również warunki eksploatacyjne dla innych użytkowników, dla innych statków, które będą po tej Odrze pływać. Przebudowujemy mosty i to dwa, istotne mosty kolejowe. To jest most kolejowy w Kostrzynie, ten którego to porozumienie dotyczy, jak również most kolejowy na rzece Regalicy w Szczecinie - mówi Woś.Most w Kostrzynie będzie podwyższony do wysokości ponad 5 metrów nad lustro Odry, linia kolejowa znajdzie się 80 centymetrów wyżej niż dziś, koszt inwestycji to 200 milionów złotych, jak mówi Arnold Bresch z PKP Polskie Linie Kolejowe.- My zamykamy jesienią 2020 roku linię i te prace już wtedy będą koordynowane z budową nowego mostu, czyli do końca 2022 cała inwestycja ma być skończona. Co już jest skróceniem w stosunku do pierwotnych harmonogramów, które przedłożyli Niemcy. Jednak też musimy patrzeć na obsługę komunikacji kolejowej, nie tylko na tym odcinku, ale mamy też to wpisane we wszystkie zadania inwestycyjne, które prowadzimy na sieci kolejowej - mówi Bresch.Sam most ma wybudować strona niemiecka. W poniedziałek na Odrze trwają pracę przy podniesieniu dwóch mostów kolejowych i trzech drogowych. Większy prześwit pod mostami ma ułatwić żeglugę.