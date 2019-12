Minął rok 2019 w Radzie Miasta Szczecin...

Dyskusja o placu Adamowicza, placu Orła Białego i pomniku Józefa Piłsudskiego oraz... przewożeniu skuterów komunikacją miejską - m.in. o tym dyskutowali szczecińscy radni w mijającym roku. Były też podwyżki - za wywóz śmieci, żłobki czy podatku od nieruchomości.

"Spontaniczna" - jak twierdzą zwolennicy - decyzja o nadaniu imienia pl. Adamowicza zapadła w lutym. A dyskusja w sali sesyjnej o tej sprawie trwa nadal. Ostatni raz w listopadzie, a przez kilka miesięcy pojawiły się dwie uchwały z podpisami szczecinian, aby nazwę zmienić - współrządzące KO i Bezpartyjni ucinają tu wszelkie dyskusje.W grudniu z kolei mieliśmy decyzję w sprawie placu Orła Białego. Samochodów ma być tam jak najmniej. Do 2026 roku plac ma wyglądać inaczej, na razie w grudniu rządzący uchwalili stawkę za parkowanie tam - za godzinę 10 złotych.Z kolei z miejsca nie ruszył temat budowy pomnika Piłsudskiego w Szczecinie. Rada zgodziła się na to w 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018 roku - w tym momencie nie ma żadnych konkretnych ustaleń w tej sprawie.Radni zmienili też regulamin przewozów skuterów komunikacją miejską. To pokłosie kontrowersji wokół zachowania niepełnosprawnej pani Bogumiły. W tym roku rządząca większość zdecydowała też o 100-procentowych podwyżkach opłat za śmieci, płacimy też więcej za żłobki i przedszkola.Ponadto: dwóch radnych złożyło mandaty, jedną osobę zawieszono w klubie, a jeszcze inna ostro krytykowała pomysły Miasta, które popierali jej koledzy - w szczecińskiej radzie w 2019 roku nie brakowało ostrych wystąpień i wydarzeń bez precedensu w historii szczecińskiego samorządu.Zdarzało się, że radni składali mandaty, bo przykładowo dostali się do parlamentu. Natomiast w tym roku z klubu Bezpartyjnych zrezygnowało dwóch samorządowców - przewodniczący rady miasta Michał Wilkocki "wpadł" na jeździe po spożyciu alkoholu i zrzekł się wszystkich funkcji.Pod koniec roku zrezygnował Maciej Szyszko, również z Bezpartyjnych. Tu wiemy na razie tylko o "niejasnościach" w rozliczeniach jednego ze Stowarzyszeń.Z kolei klub Koalicji Obywatelskiej ma o jedną radną mniej - formalnie Edyta Łongiewska-Wijas została zawieszona, a jej byli koledzy mówią, że "nie umie grać zespołowo". Za to była przewodnicząca komisji kultury twierdzi, że to dlatego, bo publicznie skrytykowała cięcia w kulturze w popieranym przez KO budżecie miasta. Choć i tak w głosowaniu była "za".W łonie KO doszło też do dyskusji w sprawie pl. Orła Białego. Proponowane zmiany, m.in. ograniczenie parkowania - ku konsternacji jej kolegów - nie spodobały się radnej Marii Magdalenie Herczyńskiej. Ostatecznie i tak stanęło na tym, co zaproponowało miasto.