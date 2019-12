Obrońcy i miłośnicy zwierząt: Nie strzelajcie w Sylwestra!

Sylwestrową tradycją jest puszczanie o północy fajerwerków. O ile dla ludzi jest to świetna zabawa, dla zwierząt wiąże się to z ogromnym stresem.

Zadbać musimy o domowe zwierzęta;to że podamy im tabletki na uspokojenie nie zmniejsza ich cierpienia - mówi Marzena Białowolska z Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja.- Układ słuchowy u psów odczuwa bardzo duży ból cielesny przy głośnych wybuchach. Pies faktycznie nie ucieka, nie zrywa, ale odczuwa ten ból. My tej reakcji nie widzimy, ale psychicznie zwierzęta bardzo mocno cierpią - podkreśliła Marzena Białowolska.To stres także dla dzikich zwierząt.- Dzikie zwierzęta są jeszcze bardziej rozwinięte jeżeli chodzi o instynkty. One - niestety - działają na oślep i to jest najgorsze - dodaje Białowolska.Szczecin zrezygnował w tym roku z pokazu fajerwerków o północy. W zamian będzie pokaz laserów.