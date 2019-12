Zamknięte dla ruchu ulice oraz dodatkowe autobusy w noc sylwestrową

Sześć dodatkowych linii autobusowych uruchamia w sylwestrową noc Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Wszystkie podstawione zostaną na Jasnych Błoniach tuż po zakończonej imprezie, czyli około godziny 1.15.

Autobusy odwiozą bawiących się szczecinian m.in. do Kołbaskowa, Mierzyna, Dobrej, Polic czy też do prawobrzeżnych dzielnic miasta.- Sześć dodatkowych linii autobusowych, które zostaną uruchomione na polecenie Centrali Ruchu. Będziemy je puszczać w porozumieniu z organizatorem, które dowiozą nas do Kijewa, Polic, w okolice Bukowego. W związku z tym dotrzemy do najdalszych rejonów miasta; przejedziemy przez centrum więc każdy będzie mógł skorzystać i pojechać - zapewnia Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Na trasie przejazdu dodatkowych autobusów wszystkie przystanki będą przystankami na żądanie.Sporych utrudnień w ruchu spodziewać mogą się mieszkańcy Szczecina, którzy wybiorą się swoim samochodem na miejską zabawę sylwestrową. W godzinach wieczornych dla ruchu kierowców wyłączony zostanie plac Armii Krajowej oraz ulice Monte Cassino, Królowej Korony Polskiej, Ogińskiego, Moniuszki, Herbowa i Tuwima.Częściowo zamknięta zostanie także aleja Jana Pawła II oraz ulice Piotra Skargi i Szymanowskiego.- Główne utrudnienia wystąpią dopiero wieczorem, po godz. 20.30. Na dobrą sprawę wszystkie ulice, które przylegają do Jasnych Błoni będą albo zamknięte albo wjazd i przejazd będzie utrudniony. Najlepiej zostawić samochód i skorzystać z komunikacji miejskiej - radzi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Ponowne otwarcie ulic, przyległych do Jasnych Błoni, planowane jest w Nowy Rok na godzinę 8 rano.