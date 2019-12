Masowiec utknął w szczecińskim porcie

Masowiec z Hongkongu wypełniony cynkiem utknął w szczecińskim porcie. Towar miał trafić do huty w Polsce.

Spedytor statku Krzysztof Pilarski mówi, że na jednostce jest koncentrat cynku z Australii. Do rozładunku ostatniej partii potrzebna jest specjalistyczna ekipa wyszkolonych pracowników, którą ze względu na okres świąteczny trudno skompletować.- Do ładowni muszą zejść ludzie i mówiąc trywialnie pozgarniać z boków na środek, żeby to wyładować. Nie mogą tego zrobić zwykli dokerzy, tylko przeszkoleni ludzie i w aparatach powietrznych i z tym był problem - tłumaczy Pilarski.- Nic niepokojącego się nie dzieje - informuje Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik prasowy Zarządu Portów Szczecin Świnoujście. - Jednostka stoi z ładunkiem i czeka na rozładunek. Portowa straż pożarna na bieżąco monitoruje stan stężenia towaru, który się tam znajduje. Na tę chwilę nie stwierdzamy absolutnie żadnych zagrożeń, jest bezpiecznie.Statek przypłynął jeszcze przed świętami, rozładunek ma nastąpić najwcześniej po Nowym Roku. Do tego czasu "Lintan" nie może odcumować od Nabrzeża Katowickiego w szczecińskim porcie. Towar miał trafić do huty w Polsce. To około dwóch tysięcy ton.