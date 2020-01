Tysiące szczecinian przywitało nowy rok na szczecińskiej imprezie sylwestrowej, która tradycyjnie już odbyła się na Jasnych Błoniach. Tym razem jednak, zamiast ton fajerwerków, w niebo wystrzeliły laserowe smugi.

Czy ten pomysł przypadł do gustu szczecinianom?- Jesteśmy przyzwyczajeni do fajerwerków i ciężko powiedzieć. Uważam, że to dobre pociągnięcie. Zwierzęta nie ucierpią. Uważam, że jak są w sprzedaży, to można je używać - to opinie mieszkańców i uczestników miejskiego Sylwestra.Z pokazu fajerwerków rezygnuje coraz więcej polskich miast. Obok Szczecina, taką decyzję podjęto chociażby w Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku.