Kosiniak-Kamysz w Szczecinie motywuje partię przed wyborami [ZDJĘCIA]

Zbudować prawdziwą wspólnotę może tylko prezydent z poza duopolu PiS - PO - mówił na konferencji prasowej w Szczecinie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w regionalnych obchodach 125 lecia istnienia PSL. To także wizyta związana z udziałem prezesa Ludowców w wyborach na prezydenta RP. Kosiniak-Kamysz apelował do działaczy o zaangażowanie się w trakcie nadchodzącej kampanii.- Ja ma nadzieję, że Polacy wybiorą kogoś z poza tych dwóch partii, które od 15 lat mocno podzieliły Polskę i Polaków oraz kogoś, kto daje szansę na przywrócenie normalności i życzliwości - mówił Kosiniak-Kamysz.W niedzielę SLD poinformowało, że Robert Biedroń ma być kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich. Im więcej kandydatów tym lepiej - uważa prezes PSL.- Z szacunkiem podchodzę do każdej kandydatury, cieszę się, że będzie rywalizacja. Dobrze, żeby doszło jak najszybciej do debat. Do tych debat zapraszam wszystkich kandydatów, panią Kidawę-Błońską już wielokrotnie zapraszałem. Jako kandydatka na premiera nie wzięła w niej udziału, mam nadzieję, że jako kandydatka na prezydenta weźmie - mówił prezes PSL.Poza Kosiniakiem-Kamyszem i Robertem Biedroniem, swój start zapowiedzieli również Małgorzata Kidawa-Błońska z PO i dziennikarz publicysta Szymon Hołownia. O reelekcję ubiegać się będzie także urzędujący prezydent Andrzej Duda.