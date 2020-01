90. urodziny byłego rektora Akademii Morskiej [ZDJĘCIA]

Był wybierany czterokrotnie na Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Współtworzył szkolnictwo morskie w Polsce. W środę profesor Aleksander Walczak obchodził swoje 90. urodziny.

Uroczystość odbyła się na Akademii Morskiej w Szczecinie.- Z punktu widzenia kształcenia kadr byliśmy na światowym poziomie. Nasze kadry były na światowym rynku zawsze pożądane. I to jest nasza satysfakcja. Jeżeli poziom i potrzeby gospodarki morskiej wymagały wyższego szkolnictwa, stworzyliśmy go na poziomie - mówił profesor Aleksander Walczak.W ubiegłym wieku zdobycie zawodu marynarza było marzeniem wielu młodych ludzi.- Dlatego mieliśmy po 8 kandydatów na jedno miejsce. Z biegiem czasu jest ich coraz mniej na egzaminach. Właściwie teraz to już egzaminów nie ma, tylko przyjmowani są na podstawie świadectw - mówił Walczak.W okresie, gdy profesor Aleksander Walczak kierował Wyższą Szkołą Morską, flota PŻM liczyła nawet 130 statków. W tym czasie rozpoczęto tez budowę nowego statku szkolnego dla WSM - "Nawigatora XXI".