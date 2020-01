Działacze opozycji antykomunistycznej spotkali się na opłatku [DUŻO ZDJĘĆ]

Przywódcy strajków, organizatorzy podziemnych wydawnictw i działacze "Solidarności", spotkali się na corocznym opłatku.

Była modlitwa, kolędy i życzenia. Życzymy sobie wzajemnie zdrowia, abyśmy mogli jeszcze działać - mówił Michał Kurowski z "Solidarności".- Życzyliśmy sobie nawzajem, żeby wytrwać w tych dobrych postanowieniach noworocznych. Żebyśmy utrzymywali tę linię polityczną, która powinna też nas wszystkich jednoczyć. Żeby nam wystarczyło siły na to, by umysł sprawnie pracował i żeby te idee, które powstają, mogły być realizowane - mówił Kurowski.Spotkanie opłatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej w Szczecinie to inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego. Jak mówił dyrektor IPN Paweł Skubisz, tym spotkaniem chcemy im powiedzieć "dziękuję".- Jako człowiek jeszcze młodego pokolenia, jestem dla nich niezmiernie wdzięczny za to, że zechcieli w swoim życiu stanąć po właściwej stronie - mówił Skubisz.W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.