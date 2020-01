Prześladowcą mieszkanek Osowa okazał się 12-latek

Tożsamość nastolatka, który napadał na kobiety na Osowie w Szczecinie, ustalona. Po naszej interwencji policja wytypowała chłopca, który m.in. śledził i uderzał w pośladki oraz biust mieszkanki dzielnicy, a jednej próbował wyszarpnąć torebkę.

Mimo, że poszkodowane zgłosiły sprawę policji, oficjalnego zawiadomienia funkcjonariusze nie przyjęli.



Chłopak grasował na Osowie od dwóch miesięcy. Mieszkańcy wieszali na słupach kartki z ostrzeżeniami przed nim.



Nastolatek zaatakował m.in. Panią Agatę. - Usłyszałam kroki, poczułam, że uderzył mnie w tyłek, że tak powiem. Zaczął uciekać, po tym pierwszym zdarzeniu wiedziałam, że tamte dziewczyny pojechały na policję i zgłosiły to, więc ja też się czułam w obowiązku, żeby pojechać - relacjonuje pani Agata.





Kobieta udała się na policję - chciała złożyć zawiadomienie. - Ja powiedziałam, że ja oficjalnie chcę złożyć, natomiast oni jakoś tak to potraktowali, że to może nie jest nic takiego ważnego. Nie stworzono żadnej notatki, bo pan policjant nie wiedział jak to nazwać - wspomina pani Agata.





W piątek, po naszym materiale, policjanci ustalili tożsamość chłopaka. Z dwunastolatkiem przeprowadzono czynności.



Policja przekazała sprawę do Sądu Rodzinnego - poinformowała Ewelina Gryszpan z komendy miejskiej policji w Szczecinie. Szczegółów jednak nie podaje. Niewykluczone, że nastolatek to wychowanek pobliskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej.