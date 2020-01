Uczcili ofiary zatonięcia promu Jan Heweliusz [WIDEO, ZDJĘCIA]

55 osób zginęło 27 lat temu w katastrofie promu Jan Heweliusz. We wtorek rodziny ofiar i przedstawiciele szczecińskich armatorów złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym tę tragedię.

- To była moja zmiana..., zszedłem, zmienił mnie ten kolega, który utonął. - Na tym promie była to jego druga podróż. Do tego - trochę pechowa, bo się zamienił z kolegą, który mieszkał w Rzeszowie i chciał być na nowy rok w domu. Byłam w pracy, jak się dowiedziałam, co się stało powiedziałam szefostwu, że muszę wyjść... - wspominali obecni na cmentarzu.Głównym powodem zatonięcia promu Jan Heweliusz był zła pogoda.- Podstawowym czynnikiem była pogoda: przechodził orkan, trzeba było operować bardzo umiejętnie balastami, kursem i prędkością. To jest wypadkowa różnych błędów, które się nałożyły. Nieraz tak bywa, wokół było sporo statków, innych promów, one jakoś przetrwały tę burzę, a tam niestety - zabrakło szczęścia - ocenił Romuald Oziewicz, były pracownik armatora Euroafrica, do którego należał prom.Z katastrofy udało się uratować dziewięciu osobom. Na Cmentarzu Centralnym odczytano wszystkie nazwiska członków załogi promu.