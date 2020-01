Powstała Szczecińska Liga Iluzjonistów. "Przenosimy się w świat, gdzie wszystko jest możliwe"

Potrafią wyczarować śnieg i spowodować, że zniknie zegarek a nawet człowiek. To szczecińscy iluzjoniści.

Teraz trzech z nich postanowiło połączyć siły, by pokazać swoje niezwykłe umiejętności. Tak powstała Szczecińska Liga Iluzjonistów - mówi Damian Mekwiński, jeden z pomysłodawców projektu.- To jest połączenie trzech różnych stylów iluzji. Wydaje mi się, że fajną opcją będzie również taka rywalizacja, by zwiększyć zaangażowanie każdego z nas - mówi Mekwiński.Każdy z iluzjonistów zaprezentuje swoje najlepsze sztuczki - dodaje Tomasz Kasprzak.- Widzowie podczas mojego występu mogą spodziewać się śniegu, który będzie padał na scenie. To jest magia, którą staram pokazać się widzom, to nie są tylko sztuczki magiczne, które oczywiście są fajne, ale to też klimat, który przenosi widza w świat, gdzie wszystko jest możliwe - mówi Kasprzak.Pierwszy pokaz w ramach Szczecińskiej Ligii Iluzjonistów odbędzie się w najbliższą niedzielę w lokalu Bar Czysty na deptaku Bogusława. Na kolejne pokazy będą zapraszani też inni iluzjoniści z Polski.