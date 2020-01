Lewica wierzy w Biedronia. Zapowiada miażdżące zwycięstwo

Stworzy "uśmiechnięte państwo dobrobytu" bo "ma szansę zmiażdżyć wyborczo obecnego prezydenta" w drugiej turze wiosennych wyborów - tak działacze SLD promowali w poniedziałek na konferencji prasowej Roberta Biedronia, ich kandydata w wiosennych wyborach.

Zwracali uwagę, że w ostatnim sondażu niewiele ich dzieli od Platformy Obywatelskiej.Szef szczecińskiego SLD, Dawid Krystek jasno mówił o celach Roberta Biedronia zaprezentowanego w niedzielę oficjalnie jako kandydata Lewicy.- To kandydat, który będzie godnie reprezentował wszystkie lewicowe formacje, które działają na polskim rynku politycznym. Będzie działał na rzecz stworzenia uśmiechniętego państwa dobrobytu. Dzisiejszy sondaż daje Nowej Lewicy 19 procent poparcia, Platformie Obywatelskiej - 22. To pokazuje, że jest realna szansa, by Robert Biedroń wszedł do drugiej tury i tam zmiażdżył wyborczo obecnego prezydenta Polski - wierzy Dawid Krystek.SLD zapowiada, że prawdopodobna jest wizyta Roberta Biedronia w Szczecinie w przyszły weekend.