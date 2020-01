Kierowca i pasażerka autobusu reanimowali mężczyznę. Uratowali mu życie

Kierowca miejskiego autobusu wraz z jedną z pasażerek uratowali życie 61-letniego mężczyzny.

Mężczyzna wsiadł na jednym z przystanków w Płoni, chwilę później stracił przytomność i osunął się na podłogę. Pasażerowie zawiadomili kierowcę, ten zatrzymał autobus na przystanku i rozpoczął akcję reanimacyjną.Pomagała mu młoda dziewczyna, jedna z pasażerek - relacjonowała w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Marzena Pszczoła, kierownik działu eksploatacji w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Dąbie.- Wspomogła go jedna osoba, dziewczyna. Były problemy z przewróceniem pasażera, żeby zapewnić mężczyźnie odpowiednią pozycję, a potem również i reanimację - mówiła Pszczoła.Marzena Pszczoła dodała, że kierowcy miejskich autobusów są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy.- Każdy kierowca zawodowy musi przejść szkolenie okresowe co 5 lat. W jego ramach jest również zakres udzielania pierwszej pomocy. Poza tym my, jako pracodawcy, co 3 lata mamy szkolenie BHP i jednym z jego elementów jest również pierwsza pomoc - mówiła Pszczoła.Na miejsce przyjechało pogotowie i mężczyzna został przewieziony do szpitala. Ratownicy podkreślają, że gdyby nie udzielono mu pierwszej pomocy, mógłby nie przeżyć.