Pierwszy raz stoczniowcy zmusili władze komunistyczne do negocjacji. Rocznica strajku

Styczniowy strajk w 1971 roku. Spotkanie stoczniowców z władzami PRL. Na zdjęciu Edward Gierek - I Sekretarz KC PZPR i Edmund Bałuka - lider strajku. Fot. Maciej Jasiecki Edward Gierek przemawia do stoczniowców. 24-25.01.1971r. Fot. Maciej Jasiecki

22 stycznia 1971 po raz drugi zastrajkowali stoczniowcy w Szczecinie. Na czele protestu stanął Edmund Bałuka. Stoczniowcy domagali się cofnięcia podwyżek cen żywności i rozmów z rządem.

Pierwszy raz w historii Polski Ludowej zmusili komunistyczne władze do negocjacji.



To była kontynuacja strajku grudniowego. Stoczniowcy domagali się m.in. przyjazdu do Szczecina władz Polski Ludowej, w świetlicy stoczniowej postulaty odczytywał Edmund Bałuka.



- Domagamy się przyjazdu I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka na teren stoczni im. Adolfa Warskiego - czytał Bałuka.



Do Szczecina przyjechali wtedy pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek, premier Piotr Jaroszewicz i szef MON Wojciech Jaruzelski, który tak mówił do stoczniowców.



- Nasz żołnierz będzie każdej ludowej władzy bronić i partii będzie bronić - mówił Jaruzelski.



Po spotkaniu szybko okazało się że stoczniowcy zostali oszukani wspominał Grzegorz Durski uczestnik tych wydarzeń. - Potem okazało się, że niestety zostaliśmy zwodzeni - mówił Durski.



Na czele strajku stał wtedy Edmund Bałuka, któremu szybko władze komunistyczne umożliwiły emigrację - mówi historyk Artur Kubaj. - Brał udział w wydarzeniach, które budują tożsamość naszego miasta.



Strajk zakończył się 25 stycznia.