Pogoda sprzyja drogowcom. Jak się zmienia Szafera? [ZDJĘCIA]

Inwestycja powstaje kosztem ponad 125 milionów złotych i powinna być gotowa wiosną 2021 roku.

Prace przy przebudowie ulicy Szafera są już mocno zaawansowane. Wyraźnie widać to przede wszystkim na odcinku między rondami Olszewskiego, a Szczecińskich Olimpijczyków. Drogowcy pracują jednak na odcinku aż do skrzyżowania z ulicą Jarzyńskiego.

Docelowo Szafera będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Przy hali widowiskowo-sportowej układane będzie też torowisko tramwajowe.



- Aura nam sprzyja - mówi Paweł Knap, dyrektor spółki Eurovia realizującej inwestycję. - Biorąc pod uwagę pogodę, którą mamy i zadziwiająco dobrą aurę, to na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.



Problemów jednak nie brakuje. - Napotykamy często na różne kolizje, na razie sobie z nimi radzimy, ale to nadal największa niewiadoma - podkreśla Knap.



- Na tory tramwajowe jeszcze trzeba poczekać - dodaje Knap. - Rozjazdy, zwrotnice, wszystko jest już w trakcie zamówienia u producenta, ale wrócimy do tej branży za kilka miesięcy, kiedy wykonamy profil drogi.



