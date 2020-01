Wygrał konkurs Pogoni Szczecin, teraz liczy straty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zerwany lakier i miesiące przepychanek. To finał Facebookowej zabawy organizowanej przez Pogoń Szczecin.

Portowcy we wrześniu ubiegłego roku ogłosili, że firma AP Improve oklei samochód jednego z kibiców w klubowe barwy. Ale panu Adrianowi nie spodobał się sposób w jaki został przygotowany jego Opel. Jego zdaniem, wszystko zostało zrobione „niechlujnie”. Mieszkaniec Szczecina postanowił się wycofać, więc pracownicy firmy odkleili granatowo-bordowe motywy. Razem z nimi z samochodu odszedł również lakier.



Przedstawiciele firmy AP Improve zgodzili się naprawić szkody. Jak mówi pan Adrian, do ich oceny przydzielili "pana Kazia".



- Pan Kaziu na oko obejrzał auto i stwierdził, że to będzie maksymalnie 600 złotych. Na moja telefoniczną prośbę miał mi wysłać kosztorys pisemny, jakie elementy będą wykonywane, co będzie z nimi robione, jaki materiał, ustalenie terminu. Na czym stwierdził, że to jest dla niego za dużo pracy i się z tego sam wycofał - mówi pan Adrian.



Folia nie miała prawa nic zrobić z lakierem, który schodził, jak by był namalowany pisakiem - mówi Paweł Kwaśniewski z firmy AP Improve.



- Nie wiem czy ten samochód był lakierowany wcześniej czy nie. Nie mogę tego stwierdzić, bo nie jestem lakiernikiem - mówi Kwaśniewski.



Żeby rozwiązać sytuację wystarczy odrobina dobrej woli - podkreśla Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.



- Jak słyszę, pan który wygrał konkurs relacjonuje zupełnie inaczej od tego, jaką my mamy wiedzę i jak to się wszystko dzieje - mówi Ufland.



Zewnętrzny rzeczoznawca określił szkody na 6,5 tysiąca złotych, natomiast ten wskazany przez firmę AP Improve - na 600 złotych. Obie strony chcą przygotować naprawę u wskazanych przez siebie lakierników. Zwycięzca Facebookowej zabawy zapowiada, że jeżeli nie uda się znaleźć kompromisu, sprawę skieruje do sądu.

