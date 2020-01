Rosja nie chce uczciwie spojrzeć na swoją historię - tak w "Rozmowie pod Krawatem" mówiła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

W ten sposób kierownik Centrum Dialogu "Przełomy" komentowała wypowiedzi Władimira Putina. Prezydent Rosji oskarżył Polskę, o wspólne z hitlerowskimi Niemcami, wywołanie II wojny światowej.Jak mówiła Kuchcińska-Kurcz to duża przesada, co zauważyły też światowe media. - Świat zachodni przez wiele, wiele lat mało wiedział o tym co zdarzyło się w Polsce. Nie wiedział, nie chciał wiedzieć, nie miał też dostępu do dokumentów, wielu kwestii i wypowiedzi świadków historii. Zachodni badacze przecież mogli mieć do nich dostęp dopiero po 1989 roku - podsumowała Kuchcińska-Kurcz.W odpowiedzi na słowa Władimira Putina, Sejm przyjął uchwałę, w której napisano m.in.: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej".