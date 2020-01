Liczenie na Cmentarzu Centralnym. "Mamy wiadomość z Litwy" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bogatki, modraszki i mysikrólika udało się zaobserwować podczas porannego liczenia ptaków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Rozwieszono tam sieci ornitologiczne, w które złapały się ptaki. Dzięki temu można je nie tylko policzyć, ale i zaobrączkować.



- Ojej, kompletnie się go tu nie spodziewałem. To jest pierwszy mysikrólik złapany przy karmniku na cmentarzu. Tylko jak tu wpadłeś, biedaku? Jesteś mały. Mamy ciekawostkę - mówi mgr Piotr Piliczewski z Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Na razie siedzi spokojnie i nie rusza się - komentuje kobieta, która uczestniczyła w ptakoliczeniu i przyznaje, że bardzo kocha ptaki.



- Mamy wiadomość z Litwy, mamy sikorę z litewską obrączką. Bardzo fajnie - dodaje pan Piotr. - To pierwsza wiadomość na bogatce w tym roku.



- Fascynuję się ptakami. Od około dwóch lat co jakiś czas robimy sobie takie liczenia. Co jakiś czas chodzimy z narzeczoną na ptakoliczenia - dodaje kolejny mężczyzna.



Ptakoliczenie potrwa do niedzieli. Wtedy też o godzinie 8 rano rozpocznie się w Parku Kasprowicza. Organizuje je Koło Naukowe Zoologii Kręgowców "Wąsatka" działające przy Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.