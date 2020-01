Robert Biedroń chce powtórzyć sukces prezydenta Kwaśniewskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Robert Biedroń. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W wyborach prezydenckich chce powtórzyć sukces Aleksandra Kwaśniewskiego. Robert Biedroń - kandydat Lewicy na głowę państwa - spotkał się w sobotę z wyborcami w Szczecinie.

Założył tu też swój kolejny komitet poparcia. Jak mówił, to bardzo ważne wybory i można wygrać w obecnym prezydentem Andrzej Dudą. Potrzeba tylko odwagi i ciężkiej pracy, takiej jaką w 1995 roku wykonał Aleksander Kwaśniewski.



- Kiedy Aleksander Kwaśniewski przyjechał tutaj i zaczynał swoją kampanię, wiecie ile miał procent poparcia? 7-8 proc., tyle miał w sondażach. I wszyscy mówili, że nie ma najmniejszych szans. Kwaśniewski się nie poddał i został prezydentem dwóch kadencji - 10 lat. Co więcej, jest najbardziej popularnym prezydentem III Rzeczpospolitej i musimy zrobić to samo i w tych wyborach - mówił Robert Biedroń.



Dodawał, że potrzeba wielu zmian w Polsce. Dotyczą one między innymi rozdziału państwa od kościoła, równouprawnienia kobiet i mężczyzn czy głębszej integracji z Unią Europejską.



- Dzisiaj mamy to co mamy. Mamy prezydenta, który podnosi rękę na konstytucję. Mamy rząd, który robi zamach na kolejne instytucje państwa. Zawłaszczyli media publiczne, wzięli w kamasze lekarzy, zawłaszczają wymiar sądownictwa, próbują zawłaszczyć media prywatne i ograniczyć naszą wolność wszędzie tam, gdzie tylko mogą - mówił Robert Biedroń.



W wyborach prezydenckich wystartuje też Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i dziennikarz Szymon Hołownia. O reelekcję ubiegać się będzie również Andrzej Duda.

