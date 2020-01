Ostatnia umowa ws. przebudowy linii kolejowej Szczecin-Poznań podpisana

Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

W 1 godzinę i 30 minut ze Szczecina do Poznania oraz w 3 godziny i 50 minut ze Szczecina do Warszawy. Tyle wynosić ma czas przejazdu pociągiem pod koniec 2022 roku.

Ostatnie umowy w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności szczecińskich parlamentarzystów.



Zawarte porozumienia opiewają na kwotę 1 miliarda 400 milionów złotych - mówi Członek Zarządu PKP PLK Arnold Bresch. Dodaje, że całkowity koszt przebudowy linii kolejowej Szczecin-Poznań, to kwota 4 mld zł.



- To jest ostatnia umowa, która mamy do 2023 roku. Chcemy ją skończyć w 2022 r. i wtedy powiemy, że zamknęliśmy pewien cykl projektowy. Osiągniemy parametry o których mówimy, czyli 3 godziny 50 minut. Sumarycznie te 4 miliardy złotych to jest i wkład budżetowy i funduszu Łącząc Europę - mówi Bresch.



Przebudowa linii kolejowej ze Szczecina do Poznania jest jedną z priorytetowych inwestycji dla regionu - mówi Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc. Dodaje, że docelowo przyniesie ona ogromne korzyści nie tylko mieszkańcom, ale także dla turystom i przedsiębiorcom.



- Skrócony czas drogi do Poznania i docelowo do Warszawy, to tak naprawdę realizacja projektu, który od wielu lat był wyczekiwany na Pomorzu Zachodnim. Ta łączność kolejowa jest jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych na tym terenie - mówi Hinc.



Całkowita modernizacja linii kolejowej ze Szczecina do Poznania obejmie m.in. wymianę prawie 190 kilometrów torów i sieci trakcyjnej oraz przebudowę 65 peronów na 32 stacjach i przystankach kolejowych.