Solidarność Walcząca na kartach książki [ZDJĘCIA]

Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się książka poświęcona Solidarności Walczącej.

W okresie reżimu komunistycznego wydawali podziemną prasę, ale także konstruowali nadajniki i nadawali audycje radiowe. To organizacja, która w okresie PRL-u walczyła o niepodległość Polski - mówi jeden z liderów Solidarności Walczącej w Szczecinie poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński:



- Cały czas wychodził miesięcznik "Gryf", wydawany w dużej mierze własnym sumptem we własnej drukarni, czy to na sicie, czy to na powielaczu, na offsecie. Organizacja chyba jako jedna z pierwszych w Szczecinie, pod koniec lat 80, wzbogaciła się także o skład komputerowy, więc działaliśmy już na komputerze. Komputer Amstrad CPC 64, o ile sobie przypominam...



Solidarność Walcząca skupiała wielu inżynierów, głównie we Wrocławiu, którzy byli w stanie skonstruować nadajnik radiowy.



- Solidarność Walcząca w latach 80. była z tego znana, że jej działacze konstruowali nadajniki radiowe i nadawali niezależne audycje, wchodząc na fonię czy to programów telewizyjnych nadawanych przez telewizję publiczną, czy to popularnych programów radiowych - mówi Michał Siedziako, współautor książki o Solidarności Walczącej.



Szacuje się że w Szczecinie i Stargardzie w Solidarności Walczącej działało około 70 osób. W całej Polsce Solidarność Walcząca wydawała około 200 podziemnych czasopism.

Książka obejmuje okres od roku 1982 do 1990.

