Mostek Japoński nad jeziorem Rusałka w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

W przyszłym tygodniu rusza remont mostku nad Rusałką w Parku Kasprowicza w Szczecinie. To ostatnia szansa, by zabrać pamiątkowe kłódki.

Mostek japoński zostanie poddany gruntownej renowacji. Wyremontowane zostaną m.in. fundamenty, sklepienie mostu, słupy konstrukcyjne, a także nawierzchnia i balustrada.



Dlatego z balustrady znikną wszystkie kłódki zawieszone przez mieszkańców.

Do końca tygodnia jest jeszcze szansa, by zabrać swoją pamiątkę. Miasto jednak uprzedza - nie można przy tym zniszczyć balustrady.



Wstęp na mostek od przyszłego tygodnia będzie zamknięty. Pozostawione kłódki będą zdjęte i zabezpieczone.



Remont mostku kosztuje ponad 3 mln złotych. Potrwa do września.