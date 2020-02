Jacyna-Witt nie odpuszcza: Odpowiedzą prokuratorowi

Szpital w Zdunowie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiedyś Platforma Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć na pytania dotyczące prof. Grodzkiego. Jeśli nie mi, to prokuratorowi - powiedziała w Samorządowej Przeplatance Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W ten sposób radna odniosła się do braku odpowiedzi na jej interpelację przez zarząd marszałka Olgierda Geblewicza w sprawie Fundacji, na którą prof. Tomasz Grodzki miał brać pieniądze od pacjentów.



- Ja tak uważam, że Platforma Obywatelska bardzo mocno broni pana Marszałka Senatu i jest to oczywiste, ale z drugiej strony jest to obrona absolutnie nieudolna, dlatego, że kiedyś będą musieli odpowiedzieć, jeśli nie mi, to prokuratorowi.



Radna tłumaczy, że pytała o działalność Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu w Szczecinie Zdunowie, bo chciała wiedzieć, czy Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przekazywał do niej pieniądze od pacjentów.



- Ja chciałam im tylko ułatwić to działanie, tak aby ta informacja dotarła do opinii publicznej, ale widać Platforma Obywatelska nie chce jawności życia publicznego, nie chce transparentności, chce ukrywać różnego rodzaju działania pana marszałka Tomasza Grodzkiego, stąd, no niestety, postępuje tak, jak postępuje.



Ze statutu Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu w Szczecinie Zdunowie wynika, że została założona przez m.in. Tomasza Grodzkiego w 1994 roku. Po tym jak Grodzki został marszałkiem Senatu, prof. Agnieszka Popiela ogłosiła na Facebooku, że musiała zapłacić 500 dolarów w czasie, gdy jej mama leżała w szpitalu. Pieniądze - jak wiele razy potwierdzała - wręczyła prof. Grodzkiemu.