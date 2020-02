Światowy Dzień Radia. Zajrzyj do naszej "redakcyjnej kuchni" [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z okazji święta wszystkich "ludzi radia" zapraszamy was do obejrzenia kulis naszej codziennej pracy. Wszystko okiem fotoreportera Radia Szczecin - Roberta Stachnika.

Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Podczas Światowego Dnia Radia 2020 UNESCO wzywa stacje radiowe do ochrony różnorodności, zarówno w swoich newsroomach, jak i na falach radiowych.



Dla Radia Szczecin to podwójny powód do świętowania. W tym roku obchodzimy 75-lecie działalności.