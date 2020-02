Każda okazja do wyrażenia uczuć jest bardzo dobra - tak o Walentynkach w "Rozmowie pod Krawatem" mówił seksuolog i psychiatra. Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że jest to dzień poświęcony najpiękniejszej relacji międzyludzkiej jaką jest miłość.

Jak tłumaczył profesor: "Walentynki nie są naszym rodzimym polskim świętem ale możemy je wykorzystać, aby poprawić relacje w związku".- Kobiety czują się takie trochę niedopieszczone, jeśli chodzi o wyznania. Wiedzą, że Walentynki i się doczekają, no bo "ten drugi" musi to powiedzieć. W dodatku ci, którzy są trochę nieśmiali i nie wiedzą, czy miłość jest odwzajemniona, czy nie - tutaj niczym nie ryzykują, gdyż w taki dzień nie dozna się krzywdy. Więc można spokojnie kwiatek dać i coś innego - będzie to mile przyjęte - mówił Lew-Starowicz.Według badań Walentynki świętuje ponad 80% Polaków.