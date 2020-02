Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Były lider zespołu Bracia i jeden z najciekawszych męskich głosów w Polsce - wystąpi w Radiu Szczecin.

O godzinie 19 w Studiu Koncertowym S-1, w ramach cyklu Blackout, wystąpi Piotr Cugowski. Były juror programu The Voice of Poland wykona akustycznie swoje największe przeboje.



Cugowski w październiku wydał pierwszą solową płytę pod tytułem "40". To na tym krążku wylądowały między innymi utwory: "Kto nie kochał", "Zostań ze mną" czy "Daj mi żyć".



Walentynkowy koncert Piotra Cugowskiego w Radiu Szczecin będzie można śledzić na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl oraz na radiowym Facebooku. Start o godzinie 19.