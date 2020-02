"Karma, którą rozdaje miasto to zwykłe ochłapy". Społecznicy oburzeni "pomocą" urzędu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

"Karma, którą rozdaje miasto to zwykłe ochłapy"- tak społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów oceniali akcje władz Szczecina.

Z okazji Światowego Dnia Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie dobyła się impreza zorganizowana przez Urząd Miasta. Do schroniska przyszło kilkuset opiekunów, większość była rozczarowana "prezentami" jakie dostali od miasta.



- Kropla w morzu potrzeb, poza tym karma jest tak dobrana - "po najtańszych kosztach". Wcale się nie patrzy na zdrowie zwierząt. Koty nie za bardzo chcą to jeść, niektóre mają rozwolnienie. Podejrzewam, że ta akcja jest po to, żeby oczyścić sobie sumienie, że jednak cokolwiek robią dla tych kotów. Karmię około 30 kotów, jeszcze mam 6 wolno żyjących, które przygarnęła moja mama. Sąsiedzi mają ponad 50. Ja dostaję na przykład 10 kilo suchej karmy i to jest wszystko - jak to podzielić? I my mamy jeszcze czas tracić, bo ktoś sobie wymyślił na jeden termin, dla całego Szczecina, rozdawanie - ja dostanę, na tych pięć kotów, może z 10 puszek, to jest niepoważne - mówili oburzeni opiekunowie.



- Są głosy niezadowolenia, ponieważ kiedy program ruszał tych społecznych karmicieli zarejestrowanych było 200. Teraz jest ich ponad 500. Kwoty, które dostajemy z Urzędu Miasta w Szczecinie na zakup karmy są takie same. Dlatego niestety, z pustego i Salomon nie naleje - odpowiadała Ewa Mrugowska, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.



Społeczni Opiekunowie Kotów podkreślają, że zajmują się nie swoimi zwierzętami. Robią to społecznie i w ten sposób wyręczają władze Szczecina.