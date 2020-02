Zachodniopomorscy politycy PO krytykują Prawo i Sprawiedliwość [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lokalni politycy Platformy Obywatelskiej krytykują: posłankę Joannę Lichocką za obraźliwy gest, a całe Prawo i Sprawiedliwość za odrzucenie zgłoszonych przez opozycję poprawek do budżetu państwa.

Zdaniem Arkadiusza Marchewki, szefa zachodniopomorskiej PO, wyciągnięty palec Lichockiej obraża nie tylko ich, bo szło o pieniądze na onkologię.



- To nie był środkowy palec w stronę polityków opozycji, ale był to środkowy palec w stronę ludzi chorych. To była oznaka wielkiej pogardy i braku szacunku dla tych, którzy pomocy najbardziej potrzebują - ocenił Arkadiusz Marchewka.



Politycy PO wyliczali, że w głosowaniu odrzucono m.in. dofinansowanie budowy stadionu piłkarskiego w Szczecinie czy stacji pogotowia. Przepadło także - mówił poseł Artur Łącki - dofinansowanie in vitro.



- Województwo zachodniopomorskie przoduje w technikach in vitro. Nasze samorządy przeznaczają najwięcej pieniędzy na in vitro. Złożyliśmy też poprawkę, żeby stworzyć Krajowy Program in vitro - zaznaczył poseł Łącki.



PO zapowiada, że wróci do swoich poprawek w trakcie senackich prac nad budżetem państwa.