Goście RSnW: opozycja wykorzystuje do kampanii temat rekompensat dla mediów publicznych

Siedziba TVP w Warszawie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Dyskusja o rekompensacie dla mediów publicznych jest wykorzystywana do prowadzenia kampanii wyborczej - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To kwestia, która podzieliła rząd i opozycję. Ustawę o przekazaniu prawie 2 mld złotych dla mediów publicznych, w ramach rekompensaty za zaległości w płaceniu abonamentu, przyjął Sejm. Później odrzucił ją Senat, po czym po raz kolejny została przyjęta przez Izbę Niższą Parlamentu. Opozycja apeluje, by te pieniądze przekazać na leczenie onkologiczne, a nie na media publiczne.



Jak mówił socjolog i publicysta dr Krzysztof Karnkowski, opozycja wykorzystuje ten temat w kampanii wyborczej.



- Tak jakoś wychodzi w tej kampanii, że najsilniejsza kandydatka opozycji wypada bardzo słabo. Już widać, że przynajmniej jej kampania będzie oparta głównie - o ile nie wyłącznie, na krytyce Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy - mówił Karnkowski.



Politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Maciej Drzonek dodawał, że jest to tylko chwilowy temat sporu i wkrótce znajdzie się nowy.



- Tydzień temu media żyły zupełnie czymś innym, dwa tygodnie temu to już w ogóle były inne tematy. Zapewne temat tych dwóch miliardów również się zużyje - mówił Drzonek.



Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.