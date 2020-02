Bogucki: 13 pomocników marszałka to marnowanie publicznych pieniędzy

Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To marnowanie publicznych pieniędzy - mówił w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin sejmikowy radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. Chodzi o trzynastu pełnomocników marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Bogucki mówił w naszym studiu, że nie zna wszystkich doradców Geblewicza. Co więcej, nie jest w stanie się z nimi skontaktować. Radny sejmiku podkreślał, że skoro marszałek województwa ma doradców od wszystkiego, to może nie jest w ogóle potrzebny.



- To ktoś inny, to dyrektor, to pełnomocnik, ale ja nie. Nie wyobrażam sobie takiego sposobu rządzenia. Jeżeli bierzemy władzę w swoje ręce, to trzeba za nią odpowiadać. A rozdawanie kolejnych synekur i tworzenie sztucznych etatów czy fuch dla swoich partyjnych kolegów czy ludzi ze swojego środowiska, jest po prostu niegodne - mówił Bogucki.



Najnowszy nabytek w zespole marszałka województwa to były poseł Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki, który według wcześniejszych informacji Radia Szczecin zarabia 6500 złotych. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą dowiedzieć się, jaki jest skład pełnomocników Geblewicza. Do tej pory nie otrzymali dokładnej odpowiedzi.