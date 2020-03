Likwidacja parkingu na Jasnych Błoniach? "To absurdalny pomysł"

Jasne Błonia w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To absurdalny pomysł - tak o próbie likwidacji parkingu na Jasnych Błoniach w Szczecinie mówił w "Samorządowej przeplatance" Radia Szczecin radny Prawa i Sprawiedliwości.

Dariusz Matecki nie wyobraża sobie, aby prezydent Piotr Krzystek przychylił się do wniosku

Szczecińskiego Ruchu Miejskiego w tej sprawie.



- W tej chwili profil Szczecińskiego Ruchu Miejskiego można obserwować jak kwejka czy demotywatory dla zabawy. To nie są już poważne pomysły. Wiele osób słucha Radia Szczecin jadąc samochodem i próbując zaparkować. Macie państwo przed sobą w tej chwili tony słupków, które stoją i uniemożliwiają wam parkowanie. Jeszcze chcą wam zabierać kolejne miejsca typu parking na Jasnych Błoniach. Jeśli ludzie z rodziną, z małymi dziećmi, z wózkiem jadą na Jasne Błonia pospacerować to gdzieś muszą zaparkować. To są absurdalne pomysły - stwierdził Matecki.



Wniosek o likwidacje parkingu przy ul. Piotra Skargi wpłynął do magistratu w ubiegłym miesiącu. Według aktywistów Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, parking na Jasnych Błoniach wprowadza chaos przestrzenny. Urząd Miasta jeszcze nie odpowiedział na wniosek.